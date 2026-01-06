Glatteis-Gefahr bei Schnee und Regen in den kommenden Tagen

Kälte, Schnee und Regen sorgen in Rheinland-Pfalz und im Saarland für Glatteis-Gefahr. Was der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage erwartet.

Mainz (dpa/lrs) – In den kommenden Tagen bleibt es kalt und frostig in Rheinland-Pfalz und im Saarland, immer wieder gibt es auch neuen Schnee. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, gibt es heute verbreitet Dauerfrost und vereinzelt Schnee bei Temperaturen zwischen minus 4 und 1 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch fallen die Temperaturen auf minus 4 bis minus 8 Grad und es wird glatt. Im Tagesverlauf des Mittwochs kommen von Nordwesten Schneefälle mit Neuschnee und Glätte auf.

Ab dem Donnerstag wird es etwas milder und die Schneefälle gehen vor allem am Abend von Westen her in Regen über bei Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad. Im Übergang vom Schnee zum Regen ist Glatteis möglich.

Am Freitag soll es dann kräftig regnen bei Höchstwerten zwischen 3 und 7 Grad. Im Bergland soll es noch großenteils Schnee geben, schwere Sturmböen werden nicht ausgeschlossen.