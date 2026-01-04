Glätte verunsichert 62-Jährige – Polizei fährt ihr Auto heim

Wegen Schnee und Straßenglätte traut sich eine Frau nicht zu, ihren Wagen weiterzufahren. Ihr dementer Vater im Auto wird unruhig, die Beamten helfen ihr schließlich.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Die Polizei hat einer 62-Jährigen und ihrem Vater geholfen, die sich bei Schnee und Glätte mit ihrem Auto auf einer ansteigenden Straße im Landkreis Bad Kreuznach in einer misslichen Lage befunden haben. Die Frau konnte das Auto zwischen Bad-Kreuznach und Feilbingert weder vor- noch zurückfahren und traute sich nicht zu, es sicher den Berg hinunterzubringen, wie die Polizei mitteilte. Ein Beamter übernahm das Steuer und fuhr den Wagen heim.

Die 62-Jährige sei am späten Freitagnachmittag von Schnee und Glätte verunsichert und sichtlich überfordert gewesen und habe die Polizei gerufen, hieß es. Ihr dementer Vater saß demnach mit ihr im Auto, wurde zunehmend unruhig und versuchte, auszusteigen. Die Fahrt nach Hause sei schließlich «ohne besondere Vorkommnisse» verlaufen, die 62-Jährige sei erleichtert gewesen.