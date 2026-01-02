Glätte-Unfälle: Polizei rät von vermeidbaren Fahrten ab

Schnee, Glatteis und blockierte Straßen – die Polizei Trier meldet zahlreiche Unfälle. Welche Regionen sind besonders betroffen?

Trier/Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Achtung, glatt und rutschig: Auf den Straßen in Rheinland-Pfalz kann es am Abend und in der Nacht gefährlich werden. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) besteht im ganzen Bundesland bis Samstagvormittag Glättegefahr.

Die Polizei Idar-Oberstein berichtete von «einer Vielzahl von Verkehrsunfällen und blockierten Straßen» aufgrund des Wintereinbruchs und teils starken Schneefällen. Niemand sei aber ernst verletzt worden. «Insbesondere in den kommenden Abend- und Nachtstunden ist mit aufkommendem Glatteis zu rechnen, weshalb von vermeidbaren Fahrten abgeraten wird», schrieb sie.

Wie geht es weiter?

Die Polizei Trier berichtete von zahlreichen wetterbedingten Unfällen, bei den allermeisten habe es aber nur Blechschaden gegeben, wie ein Sprecher sagte. Es habe eine überwiegend schneebedeckte Fahrbahn gegeben. Zu Unfällen sei es vor allem auf der B51 zwischen Trier und Bitburg und auf der A1 Richtung Hermeskeil gekommen.

Von anderen Polizeipräsidien wurden keine besonderen wetterbedingten Unfälle gemeldet. Auch an den kommenden Tagen kann es laut Wetterdienst auf den Straßen glatt werden.