Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt das Wetter wechselhaft und teils glatt. Der Freitag beginnt stark bewölkt, örtlich besteht noch Glättegefahr durch überfrierende Nässe oder gefrierenden Sprühregen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Autofahrer sollten besonders vorsichtig sein. Im Tagesverlauf fällt von Südwesten leichter Regen, in höheren Lagen etwas Schnee. Die Temperaturen steigen auf maximal fünf Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt es bedeckt und zeitweise regnerisch, im Bergland gibt es anfangs Schnee oder gefrierenden Regen – Achtung, Glättegefahr. Die Tiefstwerte liegen laut DWD bei minus zwei Grad, örtlich kann sich Nebel bilden. Am Samstag bleibt es tagsüber meist stark bewölkt mit vereinzeltem Regen bei Höchstwerten von maximal sieben Grad.

Am Sonntag ist der Himmel laut den Wetterexperten ebenfalls bedeckt und zeitweise fällt etwas Regen. Die Höchsttemperaturen liegen bei maximal sieben Grad und etwa drei Grad im höheren Bergland. Vor allem dort bleibt es frostig und örtlich glatt. In tieferen Lagen können sich bei aufklarenden Abschnitten stellenweise Nebelfelder bilden.