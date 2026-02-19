Mainz (dpa/lrs) - Schneeglätte hat in Rheinland-Pfalz zu Einschränkungen im Busverkehr und zu Unfällen geführt. Das Polizeipräsidium Mainz sprach von rund 20 Verkehrsunfällen in seinem Zuständigkeitsbereich. So sei ein Auto auf der L426 bei Essenheim witterungsbedingt in den Gegenverkehr gerutscht und dort auf ein Fahrzeug geprallt. Ein Mensch wurde dabei verletzt. Im Westerwald bei Neunkhausen fuhr sich ein Lastwagen bei Schneetreiben fest.

Wegen Schnee und starkem Wind war es in der Nacht im Landkreis Mainz-Bingen auf der B9 zu zwei Unfällen gekommen. Nach Angaben der Polizei krachte ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug in einen Baum, der vor ihm auf die Straße stürzte. Der Fahrer blieb demnach unverletzt. In entgegengesetzter Richtung wurde ein Auto beim Überfahren von Ästen beschädigt, die auf die Straße geweht wurden, wie die Polizei mitteilte.

Die Verkehrsbetriebe Mittelrhein teilten mit, dass es aufgrund der aktuellen Wettersituation im ganzen Verkehrsgebiet zu Verspätungen oder Teilausfällen komme. Auch der Westerwaldbus meldete aufgrund von Straßenglätte und Schneefall größere Verspätungen. Die VRW Verkehrsbetrieb Rhein-Westerwald GmbH teilte mit, durch Schneefall komme es im Einsatzgebiet zu Ausfällen.