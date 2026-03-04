Der Bundesliga-Aufsteiger treibt seine Personalplanungen für die kommende Basketball-Saison voran und stattet bereits den dritten Spieler mit einem Vertrag aus.

Trier (dpa/lrs) – Der Basketball-Bundesligist Gladiators Trier kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Clayton Guillozet bauen. Der 28 Jahre alte Amerikaner hat seinen Vertrag beim Aufsteiger bis zum Sommer 2027 verlängert, teilte der Verein mit.

«Mit Clay sind wir uns mit einem Spieler einig geworden, der unsere letzten Jahre maßgeblich mitgeprägt hat. Er hat es geschafft, in der BBL nicht nur Fuß zu fassen, sondern zu einem richtigen Leistungsträger zu werden. Mit einem Spieler wie ihm so früh schon auf Konstanz setzen zu können, ist ein gutes Zeichen für den Verein», sagte Cheftrainer Jacques Schneider, der ebenfalls über diese Saison hinaus in Trier bleibt.

Guillozet kam 2024 aus Luxemburg zu den Trierern, für die er seither 88 Zweit- und Erstligaspiele absolvierte. Der Guard ist nach Marco Hollersbacher und Marten Linßen der dritte Spieler, der seinen auslaufenden Vertrag beim derzeitigen Tabellenfünften bereits verlängert hat.