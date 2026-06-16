In den kommenden Tagen wird es zunehmend wärmer. Zum Ende der Woche kommt die Hitze.

Offenbach (dpa/lrs) – Im Laufe der Woche kommt die Hitze in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Heute ist es dem Deutschen Wetterdienst in Offenbach zufolge erst einmal wechselnd bis stark bewölkt und nachmittags kann es im Osten örtlich Gewitter mit Starkregen geben. Die Temperaturen steigen auf maximal sommerliche 29 Grad.

Der Mittwoch bleibt wolkig bis stark bewölkt und meist niederschlagsfrei. Nachmittags und abends kann es im Bergland kurzzeitig regnen. Die Temperaturen steigen wieder auf maximal 29 Grad. Am Donnerstag und Freitag kommt dann die Hitze. Der Donnerstag bleibt häufig heiter. Die Höchstwerte liegen dann bei 35 Grad. Nachmittags und abends sind im Bergland Schauer und Gewitter nicht ausgeschlossen.

Gewitter zum Wochenausklang

Auch der Freitag beginnt zunächst gering bewölkt. Ab dem Mittag sind zunehmend Schauer und Gewitter möglich, die teils unwetterartig sein können. Die Temperaturen können dann bis auf maximal 36 Grad steigen.