Hitze, Blitz und Donner: Starkregen, Hagel und Sturmböen können Rheinland-Pfalz und das Saarland treffen.

Offenbach (dpa/lrs) – Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich auf große Hitze und Unwetter in den nächsten Tagen einstellen. Am Montag steigen die Höchsttemperaturen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraussichtlich auf 33 bis 37 Grad und im Hochland der Mittelgebirge auf 29 Grad.

Am Nachmittag und Abend ziehen von Südwesten Wolken auf. Laut der Vorhersage drohen Gewitter sowie Starkregen mit bis zu 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, Hagel und Sturmböen. Örtlich sind auch Unwetter möglich.

Am Dienstag ändert sich beim Wetter wenig, es bleibt hochsommerlich heiß. Erneut drohen laut DWD Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Am Mittwoch sinkt das Gewitterrisiko laut DWD. Die Höchsttemperaturen werden bei 29 bis 34 Grad erwartet.