Die Sommerhitze weicht: Ab Montag sinken die Temperaturen spürbar, gebietsweise kommt es zu Regen und starker Bewölkung. So gestaltet sich der Wochenstart laut Wetterdienst.

Offenbach (dpa/lrs) – Nach einem gewittrigen Wochenende kühlt es zum Start der neuen Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland ab. Am Sonntag bleibt es zunächst noch trocken und warm, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen erreichen demnach rund 26 Grad in der Eifel und bis zu 33 Grad in der Südpfalz. Ab dem Nachmittag sind vor allem südlich der Mosel örtlich teils kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen möglich.

Zum Wochenstart wird es dann deutlich kühler, so die Meteorologen. Die Temperaturen sinken auf maximal 22 bis 26 Grad. Dabei bleibt es am Montag wolkig bis stark bewölkt, zeitweise ist mit leichtem Regen zu rechnen.

Auch am Dienstag zeigt sich der Himmel stark bewölkt, gebietsweise kann es schauerartig regnen. Die Höchstwerte liegen erneut zwischen 22 und 26 Grad, im Bergland bei rund 20 Grad.