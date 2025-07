In den nächsten Tagen muss an den Regenschirm gedacht werden. Und es wird sehr windig.

Offenbach (dpa/lrs) – Ungemütliches Wetter wird zum Start in die Woche in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt eine starke Bewölkung mit zeitweise Schauern sowie örtlich Gewittern mit Starkregen, Sturmböen und Hagel voraus. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 28. In Hochlagen erreichen die Werte um 22 Grad.

Auch am Dienstag bleibt es laut DWD wechselnd bewölkt mit zeitweise schauerartigem, teils gewittriger Regen. Laut Vorhersage werden Höchsttemperaturen zwischen 23 und 27 Grad erreicht.