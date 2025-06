Am Mittwoch wird es mit Temperaturen bis 36 Grad nochmal heiß. In der Nacht kann es dann zu teils kräftigen Gewittern kommen. In den nächsten Tagen soll das Wetter wechselhaft werden.

Offenbach (dpa/lrs) – In der Nacht zum Donnerstag werden in Rheinland-Pfalz und im Saarland teils kräftige Gewitter erwartet. Dies teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Am Mittwoch bleibt es zunächst noch trocken und heiß, bei Temperaturen von 31 bis 36 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag sollen sich dann von Westen kommend Wolken und Schauer bilden. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 21 Grad. Vereinzelt kommt es zu teils kräftigen Gewittern.

Der Donnerstag beginnt weitgehend niederschlagsfrei und wechselnd bewölkt, so die Meteorologen. Ab dem Nachmittag kommt es dann verbreitet zu Schauern und Gewittern. Die Temperaturen liegen zwischen 24 und 28 Grad.

Am Freitag kann es am Vormittag noch vereinzelt zu Regen kommen. Im Tagesverlauf lockert es dann aber auf bei Temperaturen zwischen 23 und 29 Grad.