Blitz und Donner markieren das Ende der Hitzewelle. In Rheinland-Pfalz bleibt eine schwere Unwetterlage mit größeren Schäden bislang jedoch aus.

Mainz (dpa/lrs) – Eine Gewitterfront hat in der Nacht zum Montag die zuvor herrschende Hitzewelle in Rheinland-Pfalz beendet und für deutlich kühlere Luft gesorgt. Nach Angaben der Polizeipräsidien blieb es dabei zunächst weitgehend ruhig, größere Schäden wurden nicht gemeldet.

Ganz zur Ruhe kommt die Wetterlage nicht: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiterhin vor einzelnen Gewittern. Ab Dienstag können vereinzelt Blitze und Donner mit Starkregen auftreten. Örtlich seien auch unwetterartige Entwicklungen nicht ausgeschlossen.

Flughafen Frankfurt musste Betrieb zeitweise unterbrechen

Größeren Einfluss hatten die Gewitter unter anderem auf den Betrieb am Frankfurter Flughafen: Bis in die Morgenstunden musste der Betrieb insgesamt dreimal unterbrochen werden, wie die Pressestelle der Fraport mitteilte. «Da geht dann die Sicherheit der Fluggäste und des Personals natürlich vor», so eine Pressesprecherin der Fraport gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Insgesamt hätten 100 Flüge annulliert werden müssen – davon 50 abfliegende und 50 ankommende. Einen Flug habe man über München umgeleitet. Aktuell läuft der Betrieb nach Angaben der Fraport normal. Wie sich das im Laufe des Tages entwickeln würde, hänge von der weiteren Wetterlage ab.