Gewinnspiel zum Gastspiel „Räuber Hotzenplotz“ in der Stadthalle Lahnstein

Am Freitag, 28. November, präsentiert das Kiwi Kindertheater den Kinderbuchklassiker Räuber Hotzenplotz nach Otfried Preußler in der Stadthalle Lahnstein. Über unseren Instagram-Kanal verlosen wir 3 x 2 Karten (jeweils 1 Erwachsener und 1 Kind).

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel des Kiwi Kindertheaters in Kooperation mit der Rhein-Zeitung über die Instagram-Fanpage https://www.instagram.com/rheinzeitung akzeptiert der Teilnehmer die nachfolgenden

Teilnahmebedingungen.

1. Veranstalter

1.1 Veranstalter des Gewinnspiels ist die Kiwi Kindertheater GbR, Langgasse 4, 35435 Wettenberg.

1.2 Das Gewinnspiel findet gemeinsam mit der Rhein-Zeitung statt.

2. Teilnahme

2.1 Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenlos.

2.2 Teilnahmeberechtigt sind Personen ab dem 18. Lebensjahr. Jede Person nimmt nur einmal an dem Gewinnspiel teil.

2.3 Die Teilnahme ist nur mit Instagram-Konten gestattet, welche auf eine reale Person schließen lassen. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen ist nicht erlaubt.

2.4 Mitarbeiter der rz-Media GmbH und der Mittelrhein-Verlag GmbH sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.

2.5 Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich die Rhein-Zeitung als Partner das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

3. Ablauf

3.1 Das Gewinnspiel findet im Zeitraum vom 23. November 2025 (18 Uhr) bis 24. November 2025 (18 Uhr) statt.

3.2 Die Teilnahme erfolgt über die Reaktion eines Emojis oder Kommentars in der Instagram-Story.

3.3 Kommentare, die gegen Instagram-Richtlinien oder deutsches Recht verstoßen, werden nach Kenntnisnahme und ohne Ankündigung entfernt. Der Teilnehmer ist damit vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

3.4 Aus allen Teilnehmern, die bis zum 24. November 2025 (18 Uhr) am Gewinnspiel teilnehmen, wird nach dem Zufallsprinzip ein Gewinner ausgelost.

3.5 Die Gewinner werden per Direktnachricht über Instagram benachrichtigt und die persönlichen Daten für den Zweck des Gewinnspiels erfragt.

4. Gewinne

4.1 Verlost werden 3 x 2 Karten (jeweils 1 Erwachsener und 1 Kind). Diese werden an der Kasse zur Veranstaltung hinterlegt. Dazu benötigen wir folgende Angaben: Vor- sowie Nachname, Alter und Wohnort.

4.2 Es kommen nur die in diesen Teilnahmebedingungen bezeichneten Gewinne zur Auslosung. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Gewinne sind nicht übertragbar bzw. können nicht abgetreten werden.

4.3 Der Anspruch auf den Gewinn ist 24 Stunden nach Bekanntgabe gültig.

5. Datenschutz

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die Angabe von persönlichen (personenbezogenen) Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor- sowie Nachname und Wohnort wahrheitsgemäß und richtig sind. Diese Informationen werden von der Rhein-Zeitung an das Kiwi Kindertheater weitergeleitet.

Die Erfassung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels und dem Hinterlegen der Eintrittskarten.

Sämtliche Daten werden nur für den Zweck und für die Dauer des Gewinnspiels gespeichert und nach Ablauf der Aktion gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.

Die personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen.

Im Falle eines Gewinns erklärt sich der Gewinner mit der Veröffentlichung seines Namens und Wohnorts in den vom Veranstalter und dessen Partnern genutzten Werbemedien einverstanden. Dies schließt die Bekanntgabe des Gewinners auf der Webseite des Veranstalters und der Partner und den dazugehörigen Social Media Plattformen ein. Der Gewinner erklärt sich ebenso damit einverstanden, dass bei der Übergabe des Gewinns ein Foto gemacht wird. Dieses Foto steht dem Veranstalter sowie den Partnern für Werbezwecke zur Verfügung.

Der Teilnehmer kann zu jeder Zeit Auskunft über seine beim Veranstalter gespeicherten Daten erhalten, der Nutzung seiner Daten widersprechen und deren Löschung verlangen. Nach Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend gelöscht.

Weitere Regelungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten können der Datenschutzerklärung de Rhein-Zeitung unter https://www.rhein-zeitung.de/datenschutz.html entnommen werden.

6. Facebook/Instagram-Disclaimer

Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist allein der Veranstalter.

7. Sonstiges

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Diese Teilnahmebedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen dem Veranstalter und der Rhein-Zeitung unterliegen ausschließlich deutschem Recht. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt davon die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.