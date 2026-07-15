Kriminalität
Gewaltdelikt in Trier: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest
Polizei
Es bestehe aktuell keine Gefahr für Dritte. (Symbolbild)
Jens Büttner. DPA

Bei einer Gewalttat in Trier wurde eine Person schwer verletzt. Die Polizei sperrt den Bereich ab und befragt Zeugen.

Trier (dpa/lhe) – Nach einem Gewaltdelikt läuft in Trier ein größerer Polizeieinsatz. Eine Person sei bei dem Vorfall schwer verletzt worden, teilte die Polizei mit. Der Tatverdächtige sei zunächst geflüchtet, jedoch nach kurzer Fahndung von der Polizei aufgefunden und festgenommen worden.

«Der Bereich um die Robert-Schuman-Allee ist bis auf weiteres weiträumig gesperrt», hieß es. Es bestehe aktuell keine Gefahr für Dritte, jedoch sei den Anweisungen der Polizeikräfte vor Ort Folge zu leisten. Aktuell würden Zeugen vor Ort befragt und Spuren gesichert.

© dpa-infocom, dpa:260715-930-387693/1

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