Betzdorf (dpa/lrs) – Mehrere Gewalttaten zwischen Jugendlichen haben die Polizei in Betzdorf im Landkreis Altenkirchen auf Trab gehalten. Vier Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren wurden durch Schläge leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Sie ermittelt unter anderem wegen drei Fällen von Körperverletzung am vergangenen Freitag. Ein Zusammenhang dieser Taten wird geprüft. Nach den bisherigen Erkenntnissen war zunächst zur Mittagszeit ein 15-Jähriger am Bahnhof von Betzdorf geschlagen worden, innerhalb einer Stunde kam es im Stadtgebiet zu zwei weiteren Gewalttaten zwischen anderen Jugendlichen.

