«Gewalt gegen den Hals» – Anklage gegen 20-Jährigen

Eine 20-Jährige wird tot gefunden, nun liegt das Ergebnis der Rechtsmedizin vor. Was geschah in der Wohnung der Frau?

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Nach dem Fund einer toten Frau in ihrer Wohnung in Kaiserslautern im September 2024 hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern Anklage gegen einen 20-Jährigen aus Worms erhoben. Der Vorwurf laute auf gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge, teilte die Anklagebehörde mit.

Den Ermittlungen zufolge habe die 20-Jährige «Gewalt gegen den Hals» erlitten. «Jedoch von geringerer Intensität als nach wissenschaftlicher Erfahrung bei tödlicher Gewalt gegen den Hals beobachtet, so dass ein Mitwirken weiterer Todesursachen möglich ist», hieß es.

Demnach hatte der Mann mit der 20-Jährigen seit Mitte des Jahres eine Beziehung – wobei er in Worms, sie in Kaiserslautern lebte. Der Mann sei nicht vorbestraft, hieß es. Er mache von seinem Schweigerecht Gebrauch und sei in Untersuchungshaft.