Gerade in den Sommerferien sind viele Familien auf den ÖPNV angewiesen, um an Ferienprogrammen sowie Freizeit- oder Sportangeboten teilzunehmen.

Mainz (dpa/lrs) – Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) macht sich für eine Nutzung des Deutschlandtickets für die Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz in den Sommerferien stark. In diesen sechs Wochen entfalle für viele Schulkinder der Anspruch auf kostenfreien ÖPNV, erklärte die Bildungsgewerkschaft in Mainz. Das treffe besonders Kinder aus einkommensschwachen Familien, die auf das Ticket angewiesen sind, um an Ferienprogrammen, Bibliotheken, Freizeit- oder Sportangeboten teilzuhaben.

Der GEW-Vorsitzende Stefan Jakobs forderte die Landesregierung auf, Rechtssicherheit für eine klare, landesweite Regelung zu schaffen, dass das Deutschlandticket für Schülerinnen und Schüler auch in den Sommerferien gilt. Bund, Land und Kommunen müssten die Kosten gemeinsam tragen, eine Umlage auf die Familien sei sozial unvertretbar. Außerdem sollte ein generelles Schülerticket für alle Schulpflichtigen in Rheinland-Pfalz entwickelt werden.