Ein technischer Defekt an einer Heuballenpresse soll einen Brand im Hunsrück ausgelöst haben. Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Thalfang (dpa/lrs) – Im Hunsrück hat es auf einer Ackerfläche bei Thalfang einen großflächigen Brand gegeben. Rund vier Hektar Fläche hätten in Flammen gestanden, teilte die Polizei in Morbach mit. Der Brand drohte anfangs auch auf einen angrenzenden Wald überzugreifen.

Durch den Einsatz mehrerer freiwilliger Feuerwehren und mit Unterstützung von Landwirten sei das Feuer kontrolliert bekämpft und gelöscht worden, hieß es. Eine Person kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt an einer Heuballenpresse ausgelöst wurde, die zuvor auf dem Feld genutzt worden war. Der Schaden wird auf 15.000 bis 20.000 Euro geschätzt.