Der Fall löste bundesweit eine Debatte über Sicherheit im Bahnverkehr aus. Nun muss sich der mutmaßliche Täter vor Gericht verantworten.

Zweibrücken (dpa/lrs) – Anfang Februar wird ein Zugbegleiter in einem Regionalexpress in der Westpfalz der Staatsanwaltschaft zufolge von einem Schwarzfahrer angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Zwei Tage später stirbt der Schaffner an einer Hirnblutung im Krankenhaus.

Der Fall löst bundesweit eine Debatte über Sicherheit im Bahnverkehr aus. Am Mittwoch (24. Juni) beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter vor dem Landgericht Zweibrücken. Die Fakten zur Verhandlung – und die Fragen, die offen sind:

Der Vorwurf

Der 26 Jahre alte Angeklagte soll dem Zugbegleiter mehrere kräftige Faustschläge gegen den Kopf versetzt haben, worauf dieser bewusstlos zu Boden ging. Während die Staatsanwaltschaft den Griechen wegen Mordes angeklagt hat, wertet das Landgericht die Tat als Körperverletzung mit Todesfolge. Das Gericht sieht aktuell keine Gründe für einen Tötungsvorsatz.

Der Anlass

Der Zugbegleiter hatte den Mann der Anklage zufolge am 2. Februar in einem Regionalexpress bei Landstuhl aufgefordert, sein Ticket zu zeigen. Der Mann hatte aber keinen Fahrschein und wollte sich nicht ausweisen. Daraufhin wurde er aufgefordert, den Zug zu verlassen. Das habe den Mann offenbar so aufgebracht, dass er gewalttätig wurde.

Das Opfer

Getötet wurde der 36 Jahre alte Zugbegleiter Serkan Çalar. Nach seinem Tod hat die Familie gebeten, seinen vollen Namen zu nennen. Çalar war der älteste von fünf Brüdern und alleinerziehender Vater von zwei Kindern. Er sei verlobt gewesen und habe sich auf die gemeinsame Zukunft und die geplante Hochzeit gefreut, hatten die Anwälte der Familie mitgeteilt.

Der Verdächtige

Der Angeklagte hat einen Wohnsitz in Luxemburg. Nähere Angaben zu dem Mann gab es zunächst nicht. Der Staatsanwaltschaft Zweibrücken zufolge hat er das «objektive Tatgeschehen» eingeräumt, einen Tötungsvorsatz jedoch bestritten und sich teilweise auf Erinnerungslücken berufen.

Der Prozess

Insgesamt sind am Landgericht Zweibrücken derzeit acht Verhandlungstage geplant. Mit einem Urteil wäre dann am 9. Juli zu rechnen. Zum Prozessauftakt wird mit einem großen Medien- und Zuschauerandrang gerechnet.

Die Fragen

Wie konnte es dazu kommen, dass der Angeklagte nach einer alltäglichen Ticketkontrolle mutmaßlich so ausrastete? Das ist eine der Fragen, auf die sich viele Menschen eine Antwort erhoffen. Im Prozess wird es auch darum gehen, ob es bei dem Vorwurf der Körperverletzung mit Todesfolge bleibt. Wenn sich im Prozess doch Hinweise auf einen Tötungsvorsatz ergeben, könne das Gericht einen entsprechenden rechtlichen Hinweis erteilen, hieß es.