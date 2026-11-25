Vor einem Jahr wurde der Beamte im Dienst angegriffen und getötet. Nun setzt die saarländische Justiz ein bleibendes Zeichen der Erinnerung.

Homburg (dpa) – Ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod eines Gerichtsvollziehers hat die saarländische Justiz an den im Dienst getöteten Beamten erinnert. Bei einer Gedenkveranstaltung zum ersten Todestag benannte Justizministerin Petra Berg (SPD) einen Sitzungssaal des Amtsgerichts Homburg nach dem Obergerichtsvollzieher Christoph Jost. Mit der Namensgebung will das Ministerium ein bleibendes Zeichen der Erinnerung und Wertschätzung setzen.

«Ein Jahr ist seit diesem dunklen Tag vergangen. Doch ein Jahr bedeutet nicht, dass die Trauer vergangen ist. Es bedeutet nicht, dass die Lücke kleiner geworden ist, die sein Tod in seiner Familie, in seinem persönlichen Umfeld und in der Justiz hinterlassen hat», sagte Berg.

Bei Zwangsräumung getötet

Der 58 Jahre alte Gerichtsvollzieher war am 25. November 2025 bei der Vollstreckung einer Zwangsräumung im saarländischen Bexbach mit einem Jagdmesser erstochen worden. Die Tat hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt.

Das Landgericht Saarbrücken verurteilte dann im vergangenen August einen damals 42-Jährigen wegen Mordes zu zehn Jahren Haft. Zudem ordnete es die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Das Gericht ging davon aus, dass der Deutsche wegen einer psychischen Erkrankung am Tattag vermindert schuldfähig war.