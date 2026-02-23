Im November ist ein Gerichtsvollzieher bei einer anstehenden Zwangsräumung getötet worden. Wie weit sind die Ermittlungen?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Knapp drei Monate nach dem tödlichen Angriff auf einen Gerichtsvollzieher im saarländischen Bexbach sind die Ermittler in der Endphase angekommen. «Nach derzeitigem Stand gehe ich davon aus, dass die Ermittlungen zeitnah abgeschlossen sein werden», sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Saarbrücken der Deutschen Presse-Agentur.

«Danach wird über eine Anklageerhebung einschließlich der Frage, wie der dann bestehende Tatverdacht nach Auffassung der Staatsanwaltschaft rechtlich zu würdigen ist, entschieden.» Die Ermittlungen laufen gegen einen 42 Jahre alten Beschuldigten wegen des Verdachts des Totschlags.

Tatverdächtiger hat Stiche eingeräumt

Der 58 Jahre alte Gerichtsvollzieher war am 25. November getötet worden, als er eine Zwangsräumung vollstrecken wollte. Der Tatverdächtige soll in der Wohnung mit einem Jagdmesser mehrfach auf den Kopf und den Oberkörper des Gerichtsvollziehers eingestochen und ihn damit tödlich verletzt haben. Der Beschuldigte sitzt in Untersuchungshaft.

Er habe bereits beim ersten Antreffen der Polizeibeamten vor Ort die Stiche eingeräumt, teilte der Sprecher mit. Im Ermittlungsverfahren habe er mehrfach Angaben zur Sache gemacht. Nähere Auskünfte zur Einlassung des Beschuldigten könnten vor Abschluss der Ermittlungen nicht erteilt werden.