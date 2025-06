Getötete Frau wochenlang in Regentonne versteckt – Prozess

Ein Mann soll seine Frau umgebracht und ihre Leiche an einem ungewöhnlichen Ort verwahrt haben. Was er zur Tat bisher gesagt hat?

Trier (dpa/lrs) – Ein Mann soll seine Frau getötet und deren Leiche wochenlang in einer abgedichteten Regentonne in der Wohnung aufbewahrt haben. Am Dienstag (10.00 Uhr) beginnt der Prozess gegen den heute 49-Jährigen vor dem Landgericht Trier. Die Anklage wirft ihm Totschlag vor.

Der Angeklagte hatte sich Anfang Dezember 2024 selbst bei der Polizei angezeigt. Dabei behauptete er, er habe seine Ehefrau im Oktober 2024 in Trier auf deren Wunsch hin getötet: Sie habe sterben wollen.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft ist es aber nach den festgestellten Spuren in der Wohnung unwahrscheinlich, dass der Tat «ein ausdrückliches Tötungsverlangen des Opfers zugrunde lag». Die 52 Jahre alte Frau war mit einem Messerstich in den Oberkörper tödlich verletzt worden.