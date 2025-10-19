Mit stumpfen Schlägen gegen den Kopf wurde eine 66-Jährige in Bad Kreuznach getötet. Die Staatsanwaltschaft nennt erste Details – die Motive bleiben unklar.

Bad Kreuznach (dpa/lrs) – Im Fall der in Bad Kreuznach getöteten 66-Jährigen sind erste Details bekanntgeworden. Demnach war die Frau in einer Paarbeziehung mit dem Tatverdächtigen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Die 66-Jährige sei mit stumpfen Schlägen gegen den Kopf getötet worden. Dem Sprecher zufolge wurde dafür mutmaßlich ein Hammer oder ein anderes Werkzeug verwendet.

Bislang gebe es keine Hinweise zu den Beweggründen oder «sonst tatauslösenden Hintergründen», hieß es. Die 66-Jährige war am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach getötet worden. Der 69 Jahre alte Tatverdächtige wurde von der Polizei festgenommen. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bad Kreuznach ordnete Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.