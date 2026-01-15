Mit einem Aufruf wendet sich das Weltkulturerbe Völklinger Hütte an die Bevölkerung. Es geht um eine große Ausstellung.

Völklingen (dpa/lrs) – Es können alte Fotos sein. Oder Arbeitskleidung, Tagebücher, Ausweise oder Kinderzeichnungen: Für eine geplante große Ausstellung über die Geschichte der Völklinger Hütte sucht das Weltkulturerbe Völklinger Hütte historische Zeugnisse – und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Grundsätzlich könne alles interessant sein, hieß es einer Mitteilung.

«Deshalb rufen wir alle Menschen auf, die in der Familie oder durch Freunde eine Verbindung zur Völklinger Hütte haben oder hatten, ob im Saarland, Deutschland oder darüber hinaus, nachzusehen, ob sie auf dem Dachboden, im Keller oder Wohnzimmer noch Fotos, Objekte, persönliche Gegenstände und Dokumente haben, die vom Leben mit, in und auf der Völklinger Hütte erzählen.»

Ab dem 1. November ist die Ausstellung «Erzengel und Sintersonne» zu sehen, bei der die Geschichte der Völklinger Hütte von 1873 bis heute im Fokus steht. In der Völklinger Hütte war 1986 die Roheisenproduktion beendet worden – das historische Eisenwerk hatte nach mehr als 100 Jahren ausgedient. Das weltweit einzige erhaltene Eisenwerk aus dem Industriezeitalter ist seit 1994 Unesco-Weltkulturerbe.