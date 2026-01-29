Parlament
Gesetz zum Sondervermögen im Landtag
Landtag von Rheinland-Pfalz
Landtag von Rheinland-Pfalz
Andreas Arnold. DPA

Knapp zwei Monate vor der Landtagswahl stimmt das Plenum noch über mehrere Gesetze ab. In verschiedenen aktuellen Debatten dürfte es angesichts des nahenden Wahlkampfendspurts hitzig zugehen.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Auch bei der letzten Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtages in dieser Legislaturperiode heute ab 9.30 Uhr dürften noch mehrere Gesetze verabschiedet werden. Abstimmen werden die Parlamentarier unter anderem über das Landesgesetz, das die Verteilung des um Landesmittel ergänzten Geldes aus dem Sondervermögen des Bundes regelt.

Bei der Debatte um einen Entwurf für ein Lobbyregistergesetz geht es im Kern um die Transparenz politischer Arbeit, ob und wie künftig etwa das Mitwirken von Lobbyisten an Gesetzen offengelegt werden könnte. Die CDU-Fraktion bringt die Idee einer Unterrichtsgarantie in Grundschulen von 8.00 bis 14.00 Uhr ins Plenum, die AfD wird das Thema der verschwundenen Bewohner aus Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende des Landes aufgreifen.

© dpa-infocom, dpa:260129-930-611562/1

Ressort und Schlagwörter

Politik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten