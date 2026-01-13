Erst landet ein 30-Jähriger im Graben, dann sein Helfer. Was die Polizei zu dem Einsatz sagt – und wie hoch die Promillewerte waren.

Herschbach (dpa/lrs) – Kurioser Polizeieinsatz im Westerwaldkreis: Zwei Betrunkene sind nacheinander mit ihren Autos in einem Straßengraben gelandet. Wie die Polizei Montabaur mitteilte, kam ein 30-Jähriger in der Nacht von der Bundesstraße 8 auf Höhe der Ortschaft Herschbach mit seinem Auto von der Straße ab. Der Mann kam mit seinem Wagen im Straßengraben zum Stehen. Wenig später sei ein 37 Jahre alter Bekannter des Mannes zur Unfallstelle gekommen und habe mit seinem Pkw versucht, den Wagen des 30-Jährigen aus dem Graben zu ziehen.

Bei der versuchten Rettungsaktion landete das Auto des Bekannten jedoch auch im Graben. Die Polizei stellte bei beiden Männern Hinweise auf Alkoholkonsum fest, wie es hieß. Bei Atemalkoholtests seien Werte von 1,64 Promille und 1,05 Promille gemessen worden. Gegen beide Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Autos wurden schlussendlich doch noch aus dem Straßengraben befreit: Ein Abschleppdienst barg beide Fahrzeuge mit einem von der Polizei geschätzten Schaden von rund 2.500 Euro.