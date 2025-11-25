Saarland
Gerichtsvollzieher getötet: Was wir wissen – und was nicht
Ein Mann wird getötet. Noch ist wenig bekannt.

Saarbrücken (dpa) – Ein Gerichtsvollzieher ist im Saarland getötet worden. Was bisher bekannt ist – und was nicht.

Was wir wissen

  • Opfer: Der getötete Mann ist 58 Jahre alt und Gerichtsvollzieher.
  • Kontext: Der Mann wurde laut Justizministerium «in Ausübung seines Dienstes» getötet.
  • Ort: Die Tat geschah im Bexbacher Stadtteil Oberbexbach (Saarpfalz-Kreis).

Was wir nicht wissen

  • Täter: Wer den Mann getötet hat, ist nicht bekannt. Es gibt auch keine Angaben dazu, ob die Ermittler dazu bereits Erkenntnisse haben und ob etwa nach einer Person gesucht wird.
  • Hintergründe: Zu Hintergründen der Tat und möglichen Motiven gibt es noch keine Informationen. Es ist nicht bekannt, warum der Gerichtsvollzieher vor Ort war.
  • Ablauf: Der Ablauf der Tat und mögliche Tatwaffen sind nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

