Gericht: Verfassungsschutz darf Burschenschaft beobachten

Das Gericht sieht bei der Burschenschaft «Germania Halle zu Mainz» Anhaltspunkte für den Verdacht verfassungsfeindlicher Bestrebungen. Es weist die Klage ab. Was genau heißt das?

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz darf die Burschenschaft «Germania Halle zu Mainz» beobachten. Das entschied das Verwaltungsgericht Mainz und wies damit eine Klage des Altherrenverbandes der Burschenschaft ab. Es lägen tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht vor, dass die Burschenschaft «verfassungsfeindliche Bestrebungen» verfolge.

Eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz diene dazu, den Verdacht weiter aufzuklären, hieß es vom Gericht weiter. Die Einstufung als Beobachtungsobjekt sei damit rechtmäßig.

Was sagt die Burschenschaft dazu?

Gegen diese Einstufung geklagt hat der Altherrenverband der Burschenschaft. Zur aktuellen Entscheidung wurde die Burschenschaft für eine Stellungnahme angefragt. Der Anwalt der Kläger beantwortete vor und nach dem Verfahren im November 2025 keine Fragen der Presse. Er argumentierte in der damaligen mündlichen Verhandlung, die Bestrebungen der Burschenschaft bezögen sich nur auf Veranstaltungen innerhalb des Vereins und nicht nach außen. Außerdem gebe es nur unpolitische Veranstaltungen.

Das Land und das Gericht sehen das anders. «Die festgestellten Bestrebungen seien nicht allein auf eine innere Haltung beschränkt, sondern auch darauf gerichtet, wesentlich auf die Meinungsbildung insbesondere junger Menschen prägenden Einfluss zu nehmen», schrieb das Verwaltungsgericht. «Gerade in ihrer Gesamtheit rechtfertigten die Erkenntnisse insoweit eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz.»

Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Beteiligte können noch eine Beschwerde einlegen.