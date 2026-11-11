Ein Landesarchäologe aus Rheinland-Pfalz bleibt vorläufig vom Dienst enthoben. Das Gericht sieht Hinweise auf eine bewusste Manipulation bei einem berühmten Fund.

Koblenz/Mainz (dpa/lrs) – Ein Landesarchäologe aus Rheinland-Pfalz bleibt vorläufig vom Dienst enthoben und erhält weiterhin nur die Hälfte seiner Dienstbezüge. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz wies seine Beschwerde gegen eine im April erlassene Anordnung des Landes zurück, wie das Gericht mitteilte (Beschluss vom 9. November 2026, Aktenzeichen: 3 B 11502/26.OVG).

Das Gericht sieht nach derzeitigem Stand Anhaltspunkte dafür, dass die falsche Altersbestimmung des sogenannten Neandertalers von Ochtendung auf eine bewusste Manipulation «und damit gezielte Vortäuschung eines Schädelfundes aus dem Mittelpaläolithikum durch den Antragsteller» zurückgeht.

Der Beamte der Direktion Landesarchäologie der Generaldirektion Kulturelles Erbe soll 1997 bewusst falsche Angaben zu Fundkontext und Schichtenzusammenhang gemacht haben. Gutachten zufolge stammt das Schädelfragment, das als Sensationsfund galt, aus dem Frühmittelalter (649 bis 757 n. Chr.) und nicht aus der Zeit von vor 160.000 Jahren vor Christus. Der Beschuldigte hat die Vorwürfe zurückgewiesen und hält die Datierungsmethode in den Gutachten für ungeeignet.

Verdacht auch bei Dissertation

Das Oberverwaltungsgericht sieht auch einen Tatverdacht bei Schädelresten, die Teil seiner Dissertation waren. Die Arbeit befasst sich nach Angaben des Gerichts mit einem möglichen keltischen Schädelkult, die Untersuchungsobjekte stammen jedoch überwiegend aus dem Mittelalter und der Neuzeit.

Das Disziplinarverfahren gegen den Beamten läuft seit 2022. Im Oktober 2025 hatte das OVG eine erste Anordnung noch ausgesetzt, weil sie formal nicht ausreichend war. Das Land Rheinland-Pfalz erließ daraufhin im April 2026 eine weitere Anordnung über die vorläufige Dienstenthebung, gegen die der Beamte nun erneut vorgegangen war – vergeblich. Auch das Verwaltungsgericht Trier hatte zuvor seinen Antrag auf Aussetzung abgelehnt.