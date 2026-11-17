Seine frauenverachtende Haltung und die Sorge vor weiteren Straftaten geben den Ausschlag: Ein Afghane soll Deutschland verlassen. Auch minderjährige Kinder ändern laut Gericht daran nichts.

Trier (dpa/lrs) – Ein als Gewalttäter verurteilter Afghane darf nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Trier aus Deutschland ausgewiesen werden. Die Richter wiesen die Klage des Mannes ab, wie das Gericht mitteilte.

Der Mann lebt seit 2016 in Deutschland. Das Landgericht Trier verurteilte ihn 2019 wegen gefährlicher Körperverletzung zu sechs Jahren Haft, weil er seine damalige Ehefrau mit 18 Messerstichen schwer verletzt hatte. Dem Urteil zufolge war er von einem traditionellen muslimischen Frauenbild geprägt und hatte befürchtet, die Frau könne wegen ihrer Bemühungen um Integration eine Affäre haben.

Wegen dieser Straftat ordnete die Ausländerbehörde der Stadt Trier im Februar 2025 seine Ausweisung an. Dagegen zog der Mann schließlich vor das Verwaltungsgericht.

«Schwerwiegendes Interesse an Ausweisung»

Das Gericht sieht aber ein «besonders schwerwiegendes Interesse an der

Ausweisung des Klägers». Zum einen seien unter anderem wegen seiner frauenverachtenden Grundhaltung, die der freiheitlich-demokratischen Grundordnung entgegenstehe, sowie einer fehlenden Aufarbeitung der Tat weitere Straftaten zu befürchten. Zudem könne die Ausweisung des Mannes dazu geeignet sein, andere Ausländer von vergleichbaren Straftaten abzuhalten. Daran änderten auch seine minderjährigen Kinder in Deutschland nichts, weil er für sie nicht die Personensorge ausübe.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Beteiligten können innerhalb eines Monats die Zulassung der Berufung beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen.