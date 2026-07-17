Ein AfD-Gemeindeverband stellt vor dem Verwaltungsgericht des Saarlandes einen Eilantrag für sein Sommerfest. Damit hat er Erfolg.

Saarlouis/Gersheim (dpa/lrs) – Der AfD-Gemeindeverband Gersheim bekommt für sein Sommerfest Zugang zum Dorfgemeinschaftshaus der Gemeinde im Saarpfalz-Kreis. Das hat das Verwaltungsgericht des Saarlandes beschlossen und damit einem Eilantrag des Gemeindeverbandes stattgegeben.

Das Gericht begründete die Entscheidung unter anderem damit, dass die Veranstaltung dem Widmungszweck entspreche und es für den hilfsweise beantragten Termin noch Kapazitäten gebe. Die Beteiligten können innerhalb von zwei Wochen Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht des Saarlandes einlegen.