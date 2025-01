Geräusche aus Computerspiel rufen Polizei auf den Plan

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Die Geräusche von Schüssen aus einem Computerspiel haben in Ludwigshafen einen größeren Einsatz der Polizei ausgelöst. Ein 32-Jähriger hatte am Montagabend bei offenem Fenster gespielt, wegen hörbarer Schüsse alarmierte ein Zeuge die Polizei, wie diese mitteilte.

Der Notruf rief nach Angaben eines Sprechers der Polizei standardmäßig mehrere Streifen auf den Plan. In Erwartung einer solchen, möglicherweise lebensbedrohlichen Lage, rückten Beamte in der Regel mit Schutzausrüstung und Maschinenpistolen aus, erklärte der Sprecher. In der Wohnung stellte sich dann heraus, dass alles ganz harmlos war und es sich nur um ein Computerspiel handelte. Auch Schusswaffen wurden den Angaben zufolge nicht gefunden.