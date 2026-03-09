Ein Sattelzug durchbricht nach einem Reifenplatzer die Schutzplanke und kippt um. Der Fahrer wird leicht verletzt, die B9 bleibt für Bergungsarbeiten gesperrt.

Limburgerhof (dpa/lhe) – Auf der B9 im Rhein-Pfalz-Kreis ist ein Sattelzug umgekippt. Dem Lastwagen sei am frühen Montagnachmittag kurz nach der Anschlussstelle Limburgerhof der rechte Vorderreifen geplatzt, wie die Polizeiautobahnstation Ruchheim mitteilte. Der Fahrer habe daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei von der Fahrbahn abgekommen, habe die Schutzplanke durchbrochen und sei schließlich seitlich in den Graben gekippt, berichteten die Beamten. Der Fahrzeugführer wurde zur weiteren Abklärung leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die B9 in Richtung Speyer musste zwecks Unfallaufnahme und Bergung des Sattelzuges voll gesperrt werden.