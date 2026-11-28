Für Probleme sorgten zusätzliche Belastungen für Kliniken im Zuge des Sparpakets, das noch höhere Beiträge der gesetzlichen Krankenkassen verhindern soll. Das konterkariere sinnvolle Veränderungen.

Mainz (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische CDU-Fraktionschef Christoph Gensch sieht den gesundheitspolitischen Kurs der Bundesregierung kritisch und fürchtet um Klinik-Standorte im Land. Mit der Krankenhaus-Strukturreform und der Umsetzung auf Länderebene sei er eigentlich ganz zufrieden, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Der Prozess ist vernünftig gestartet worden, und ergibt aus meiner Sicht auch Sinn.»

Deutlich anders schaut Gensch, der eine Gemeinschaftspraxis für Innere Medizin in Zweibrücken hat, auf das auf Bundesebene beschlossene Sparpaket, mit dem weitere Beitragserhöhungen der gesetzlichen Krankenkassen verhindern werden sollen. Das GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz konterkariere den Prozess der Klinik-Strukturreform. Es bringe Krankenhäuser zusätzlich in Schieflage, warnte Gensch. «Das bedauere ich.»

In Rheinland-Pfalz und anderen Ländern klagen zahlreiche Kliniken über finanzielle Nöte, es gab schon Insolvenzen. Vor nicht allzu langer Zeit mahnte die Krankenhausgesellschaft im Land mit Blick auf das Beitragssatzstabilisierungsgesetz an, dass eine gute Krankenhausplanung wirtschaftlich stabile Krankenhäuser brauche.