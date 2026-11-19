Wehrpflicht, hohe Lebenshaltungskosten und Bildungskürzungen treiben junge Menschen in ganz Deutschland auf die Straße - auch in Rheinland-Pfalz.

Mainz (dpa/lrs) – Ein Schulstreik gegen die Wehrpflicht ist an diesem Freitag in mehreren Städten in Rheinland-Pfalz geplant. Den Auftakt macht Alzey um 7.30 Uhr. Junge Menschen in sieben Städten wollen sich beteiligen, darunter in Mainz, Koblenz, Trier und Kaiserslautern.

Auch in der saarländischen Landeshauptstadt Saarbrücken gehen junge Menschen gegen eine Wehrpflicht auf die Straße.

Rund 1.000 Teilnehmer und damit die meisten werden am Abend (ab 19.00 Uhr) in der Mainzer Innenstadt bei einer Demonstration von «Gen Z regelt» erwartet.

Bei der ersten Veranstaltung dieser Art Ende Oktober waren es nach Angaben der Polizei 1.200. Sie hatten weitgehend friedlich gegen steigende Lebenshaltungskosten und Kürzungen in der Bildungspolitik demonstriert. Auf Plakaten waren Sätze wie «Wehrpflicht ab 67!» oder «Die Jugend schuldet keinem Ruhe» zu lesen.