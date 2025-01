Gemeinsam für mehr Fachkräfte aus dem Ausland

Mainz (dpa/lrs) – Angesichts des Fachkräftemangels bündeln die Handwerkskammern (HwK) in Rheinland-Pfalz ihr Beratungsangebot zur Integration ausländischer Menschen in den hiesigen Arbeitsmarkt. Dafür soll es künftig an den HwK-Standorten Mainz, Koblenz, Trier und Kaiserslautern Welcome Center geben, analog zu dem Angebot, das die Industrie- und Handelskammern (IHK) bereits seit 2015 an ihren Standorten ebenfalls in Mainz, Koblenz und Trier sowie Ludwigshafen haben.

Das Ganze geschieht in Kooperation mit dem Land, eine entsprechende Kooperationsverzeichnung wurde in Mainz mit Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) unterzeichnet.

Im Handwerk dominieren kleine Betriebe

Der Fachkräftemangel sei das Problem Nummer eins im Handwerk, sagte der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern im Land, Axel Bettendorf. 60 Prozent der Betriebe hätten Schwierigkeiten, Beschäftigte mit abgeschlossener Ausbildung zu finden. Selbst in den osteuropäischen Staaten gebe es inzwischen einen Mangel an Fachkräften, sodass der Fokus auf Drittstaaten, also Nicht-EU-Ländern, liegen müsse.

Weil 80 Prozent der Handwerksbetriebe weniger als zehn Mitarbeiter hätten, fehle es vielerorts an einer eigenen Personalabteilung, die sich um das komplexe Thema Fachkräfteeinwanderung kümmern könne, hier sollen Welcome Center helfen. Die bestehenden Center der IHK kamen nach Angaben des Hauptgeschäftsführers der IHK-Arbeitsgemeinschaft, Arne Rössel, 2024 auf gut 1.100 Beratungsfälle. Das seien 37 Prozent mehr gewesen als 2023 gewesen, angesichts der Größe des Themas könnten es noch mehr sein. Das Beratungsangebot der Kammern ist kostenlos und richtet sich an Unternehmen und ausländische Arbeitnehmer.