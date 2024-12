Veitsrodt (dpa/lrs) – Kriminelle haben einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Veitsrodt im Landkreis Birkenfeld gesprengt. Insgesamt sei ein Schaden von mehr als 200.000 Euro entstanden, sagte eine Polizeisprecherin. Das Gebäude sei am frühen Mittwochmorgen erheblich beschädigt worden, hieß es in einer Mitteilung. Zu den möglichen Tätern gab es zunächst keine Angaben.

