Erst klauen die Täter Werkzeuge und einen Bagger von einer Baustelle. Dann versuchen sie damit noch ein ganz anderes Ding zu drehen.

Worms (dpa/lrs) – Unbekannte haben in Worms einen Bagger geklaut und damit versucht einen Geldautomaten aufzubrechen. Die Täter entwendeten laut Polizeimitteilung in der Nacht auf Donnerstag zunächst auf einer Baustelle diverse Werkzeuge und den Bagger. Damit seien sie zu einem wenige hundert Meter entfernten Geldautomaten gefahren und wollten diesen aufbrechen. Der Automat wurde dabei zwar enorm beschädigt, an das Bargeld gelangten die Täter aber nicht, wie es hieß. Im Anschluss seien sie in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.