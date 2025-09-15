Täter auf der Flucht
Geldautomat in Mayschoß gesprengt
Mitten in der Nacht versuchen Kriminelle, einen zu Geldautomaten sprengen. Haben sie Bargeld erbeutet?

Mayschoß (dpa/lrs) – Kriminelle haben versucht, einen Geldautomaten in Mayschoß im Landkreis Ahrweiler zu sprengen. Bargeld wurde nach dem Ermittlungsstand der Polizei aber nicht entwendet, es sei beim Versuch geblieben, hieß es von den Beamten.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Automat kurz vor 3.00 Uhr nachts gesprengt. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Fahrzeug in Richtung Altenahr. Außer dem Automaten wurden auch zwei Fahrzeuge in der Nähe beschädigt, verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht nun nach vier Tätern und hofft auf Zeugenhinweise.

