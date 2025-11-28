Geldautomat in Ingelheim gesprengt – Täter flüchtig

Eine Explosion erschüttert ein Gewerbegebiet in Ingelheim. Von den Tätern fehlt jede Spur, die Polizei sucht Zeugen.

Ingelheim (dpa/lrs) – Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag in einem Gewerbegebiet in Ingelheim einen Geldautomaten gesprengt. Der Automat im Vorraum eines großen Einkaufsmarktes sei dabei massiv beschädigt worden, teilte die Polizei Mainz mit. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

Ob die Unbekannten Geld erbeuten konnten und wie hoch der Sachschaden war, ist einem Sprecher zufolge noch unklar. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben des Innenministeriums hatte es bis zum 31. Oktober bislang elf Sprengungen von Geldautomaten in Rheinland-Pfalz gegeben.