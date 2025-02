Geldautomat in Großmaischeid gesprengt

Die Täter kamen am frühen Morgen. Sie flüchteten in einem dunklen Auto.

Großmaischeid (dpa/lrs) – Am frühen Dienstagmorgen wurde durch Unbekannte ein Geldautomat in Großmaischeid (Landkreis Neuwied) gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, flüchteten vier Täter in einem dunklen Auto. Weitere Einzelheiten waren bisher nicht bekannt. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet um Hinweise von Zeugen.