Mitten in der Nacht wird an der Tourismusinformation in Bernkastel-Kues der Geldautomat gesprengt. Ist schon klar, wie viel Beute gemacht wurde?

Bernkastel-Kues (dpa/lrs) – Einen Geldautomaten haben unbekannte Täter in der Nacht in Bernkastel-Kues an der Mosel gesprengt. Ob die Kriminellen dabei auch Geld erbeuteten, war zunächst unklar. Verletzte gab es nach Polizeiangaben bei der Tat im Kreis Bernkastel-Wittlich nicht.

Der Automat war an der Touristinformation in Bernkastel-Kues aufgestellt. Es sei auch Schaden am Gebäude entstanden, hieß es von der Polizei. Die Ermittlungen liefen.

Erst am Montag hatten unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Weitefeld (Landkreis Altenkirchen) aufgehebelt. Und in Mainz war vor rund zwei Wochen gleich ein kompletter, über 500 Kilogramm schwerer Geldautomat gestohlen worden.