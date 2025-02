Geldautomat aufgehebelt – mehrere Zehntausend Euro Beute

Weitefeld (dpa/lrs) – Bei dem Aufhebeln eines Geldautomaten in einer Bankfiliale in Weitefeld am vergangenen Wochenende haben die Täter mehrere Zehntausend Euro erbeutet. Es sei allerdings unklar, wie viele der Scheine noch verwendet werden könnten, sagte ein Polizeisprecher. Bei der Tat seien Sicherheitssysteme ausgelöst worden, die Geldscheine unbrauchbar machen würden.

Die bislang unbekannten Täter waren durch ein Fenster in die Bankfiliale im Landkreis Altenkirchen eingedrungen und hatten den Automaten aufgehebelt, die Tat wurde am Montag entdeckt. Zunächst war unklar gewesen, ob sie Beute gemacht hatten.