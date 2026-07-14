Der Transformationsfonds des Saarlandes hat ein Volumen von knapp drei Milliarden Euro. Wie viel Geld wurde daraus bereits verteilt? Und wofür?

Saarbrücken (dpa/lrs) – Der Umbau zu grünem Stahl, neue Forschungs- und Industrieansiedlungen, aber auch die energetische Sanierung von Schulen: Vorhaben wie diese werden aus dem saarländischen Transformationsfonds gefördert. Bislang sind knapp 50 Projekte in einem Umfang von fast 2,5 Milliarden Euro bewilligt worden, 760 Millionen Euro wurden bereits ausgezahlt. Diese Zahlen nannte Finanzminister Jakob von Weizsäcker (SPD) in der Staatskanzlei.

Der mit insgesamt 2,9 Milliarden Euro dotierte Fonds war Ende 2022 geschaffen worden, um den Strukturwandel im Land voranzutreiben. Schwerpunkte dieses größten Investitionsprogramms in der Geschichte des Saarlandes sind die industrielle Transformation, Infrastruktur und Innovation.

«Noch tolle Vorhaben in der Pipeline»

«Wir haben immer noch tolle Vorhaben in der Pipeline», sagte der Finanzminister. Sie könnten aber nur deshalb so gut sein, weil sie eine lange Vorlaufzeit hätten. Zudem seien noch nicht alle Mittel aus dem Investitionsfonds gebunden, weil es für die Bewilligung eine «harte Qualitätskontrolle» gebe.

Dass etwa 450 Millionen Euro aus der Gesamtsumme bislang nicht verplant seien, bewertete der Minister positiv: «Das ist gut so, denn es bedeutet, wenn es spannende Opportunitäten gibt, dann sind wir jederzeit handlungsfähig.»

Transformationsfonds des Saarlandes