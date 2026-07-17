Kümbdchen (dpa/lrs) – Ein enthauptetes Rehkitz ist in Kümbdchen im Hunsrück an einem Feldrand gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, dass ein Wilderer das junge Tier mit einem Kopfschuss getötet und anschließend mit einem Jagdmesser geköpft hat, wie die Beamten mitteilten. Die Staatsanwaltschaft ermittele jetzt wegen des Verdacht der Jagdwilderei.

Vor Ort wurde einer Polizeisprecherin zufolge nur der Körper des Rehkitzes gefunden – ohne Kopf. Entdeckt worden sei es bereits am 22. Juni, hieß es in der Mitteilung. Die Ermittler vermuten demnach, dass der mutmaßliche Wilderer das Tier in der vorangegangenen Nacht getötet hat. Ein Zeuge hatte laut Polizei angegeben, einen lauten, minutenlangen Todeskampf eines Tieres gehört zu haben, bei dem es sich vermutlich um nach Rehkitz handelte.