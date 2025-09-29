Schwer verletzt wurde beim Zusammenstoß auf der A61 niemand, es kann allerdings zu Verkehrsverzögerungen kommen.

Bornheim (dpa/lhe) – Ein Geisterfahrer ist auf der A61 bei Bornheim mit einem Wohnmobil zusammengestoßen. Der 30-Jährige wurde bei dem Unfall am Montagmorgen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Familie im Wohnmobil blieb unverletzt.

Zuvor war der Mann, aus bisher unbekannten Gründen, auf der Autobahn in Richtung Koblenz in die falsche Richtung unterwegs. Bei einem Überholmanöver kollidierte sein Wagen mit dem Wohnmobil. Dieses kippte dadurch auf die Seite und blieb liegen.

Die A61 in Richtung Koblenz ist zwischen der Anschlussstelle Bornheim und Gau-Bickelheim derzeit noch für Reinigungsarbeiten gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. Dadurch kann es zu Verzögerungen kommen.