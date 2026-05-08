Großeinsatz Geiselnahme in Bank - Was wir wissen und was nicht dpa 08.05.2026, 11:35 Uhr

i Rettungswagen, Polizisten und Polizeifahrzeuge stehen in der Nähe des Einsatzortes. Sascha Ditscher. DPA

Mehrere Täter, mehrere Geiseln: In Sinzig in Rheinland-Pfalz läuft eine Geiselnahme in einer Bank. Was bisher bekannt ist - und was noch unklar ist.

Sinzig (dpa) - Großeinsatz der Polizei in Rheinland-Pfalz: In einer Volksbankfiliale in Sinzig gibt es eine Geiselnahme. Noch ist vieles unklar. Was wir wissen Geiselnahme: Nach Erkenntnissen der Polizei kommt es in einer Bankfiliale in Sinzig zu einer Geiselnahme. Es sei von mehreren Tätern und Geiseln auszugehen. Bei einer Geisel handele es sich um den Fahrer eines Geldtransporters. Die Beamten wurden um 9.00 Uhr über den Vorfall informiert.

Entwicklung: Die Lage ist derzeit nach Angaben der Polizei statisch.

Einsatz: Die Einsatzkräfte seien mit einem Großaufgebot vor Ort, hieß es von der Polizei. Demnach laufen umfangreiche Maßnahmen. In Sinzig gibt es umfangreiche Absperrmaßnahmen.

Keine Gefahr für Unbeteiligte: Für Bürgerinnen und Bürger, die sich außerhalb der Absperrung befinden, bestehe aktuell keine Gefahr, so die Polizei. Menschen, die in der Absperrung wohnten, sollten die Häuser nicht verlassen. Es seien nicht so viele, es handele sich dabei vielmehr um eine «belebte Straße».

Ort: Sinzig liegt in Rheinland-Pfalz, etwa 26 Kilometer südlich von Bonn in Nordrhein-Westfalen. Was wir nicht wissen Täter: Unklar ist, wie viele Geiselnehmer es genau sind. Es gibt keine Angaben zu Geschlecht, Alter oder Nationalitäten.

Menschen in der Bank: Wie viele Menschen - etwa Mitarbeiter und Kunden - sich in der Bank befinden, ist unbekannt. Auch zu ihnen gibt es keine weiteren Details.

Vorgehen der Polizei: Dazu machen die Beamten keine Angaben. Das habe taktische Gründe. Man sei sehr zurückhaltend mit Informationen, auch deswegen, «weil es ja möglicherweise auch jemand mithört». «Wir müssen abwarten, wie sich die Lage in den nächsten Minuten, Stunden entwickelt», sagte ein Polizeisprecher. Danach werde die Polizei ausführlich berichten.

Waffen: Über welche Waffen verfügen die Geiselnehmer? Hierzu gibt es noch keine Informationen.

Verletzte: Ob es Verletzte oder gar Tote gibt, ist ungewiss. © dpa-infocom, dpa:260508-930-52194/2







Artikel teilen

Artikel teilen