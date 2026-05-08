Großeinsatz in Kleinstadt Geiselnahme in Bank in Sinzig laut Polizei beendet dpa 08.05.2026, 10:45 Uhr

i Es wurden Geiseln in einer Volksbank genommen. (Symbolbild) dpa. DPA

Die Geiselnahme in einer Bankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig ist laut Polizei beendet. Zwei Personen, bei denen es sich wohl um Opfer handele, seien unverletzt angetroffen worden, weitere Personen seien nicht gefunden worden, sagte ein Sprecher.

Sinzig (dpa) - Die Geiselnahme in einer Bankfiliale im rheinland-pfälzischen Sinzig ist laut Polizei beendet. Zwei Personen, bei denen es sich wohl um Opfer handele, seien unverletzt angetroffen worden, weitere Personen seien nicht gefunden worden, sagte ein Sprecher. © dpa-infocom, dpa:260508-930-51804/8







Artikel teilen

Artikel teilen