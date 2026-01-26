Viele Überstunden und kaum Lifestyle-Arbeitnehmer: Ministerpräsident Schweitzer hält den Vorschlag für realitätsfern. Auch für die FDP ist der Ansatz völlig falsch.

Mainz/Berlin (dpa/lrs) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) hat mit Unverständnis auf den Vorstoß des Wirtschaftsflügels der Union reagiert, den Rechtsanspruch auf Teilzeit einzuschränken. «Von Lifestyle-Arbeitnehmern sehe ich wenig in Deutschland und in meinem Land Rheinland-Pfalz, sondern ich sehe ganz viele Menschen, die gucken, dass Arbeit, Familie und alles, was ihnen wichtig ist, zusammenpasst», sagte der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende im Deutschlandfunk.

Das zeigten auch veröffentlichte Zahlen. So seien 1,3 Milliarden Überstunden im Jahr 2023 registriert worden. Das seien Menschen in Vollzeit oder Teilzeit, «die Überstunden leisten, weil sie richtig fleißig sind». Die Unterstellung aus der Union, «dass wir ein Volk der faulen Arbeitnehmer sind, hat ebenfalls mit den Realitäten nichts zu tun», sagte Schweitzer.

«Tatsächlich ist es so: Viele Menschen, insbesondere Frauen und ältere Menschen, sind unfreiwillig in Teilzeit», weil die Rahmenbedingungen nicht stimmten oder das Unternehmen die benötigte Personal- und Arbeitszeitpolitik nicht anbieten könne.

Unions-Vorschlag: Teilzeit nur noch bei «besonderen Gründen»

Nach dem Vorschlag aus der Union soll es angesichts des Fachkräftemangels den Rechtsanspruch auf Teilzeit nur noch geben, wenn besondere Gründe vorliegen. Dazu zählt die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) die Erziehung von Kindern, die Pflege von Angehörigen und berufsbegleitende Fort- und Weiterbildung. Das geht aus einem Antrag der MIT an den CDU-Bundesparteitag im Februar hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über den zuvor der «Stern» berichtete. Der Antrag trägt den Titel «Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit».

Schweitzer kritisierte, der Antrag der MIT gebe keine Antwort auf die entscheidende Frage, «wie man Menschen, die mehr arbeiten wollen, tatsächlich Mehrarbeit möglich macht». Nötig sei etwa eine bessere Betreuung von Kindern tagsüber, um berufstätige Eltern zu entlasten.

Gegenwind kommt auch von FDP-Landeschefin Daniela Schmitt: «Wer freiwillig Teilzeit arbeitet, muss sich dafür nicht rechtfertigen – schon gar nicht vor der CDU.» Deutschland benötige zwar mehr Arbeitsleistung, «aber der Weg über Misstrauen, Druck und Erklärpflichten ist der völlig falsche.»

Teilzeit könne der Einstieg in einen Beruf sein, eine Lösung in der Familienphase oder eine Vereinbarung, um sich im Alter weiterhin als Fachkraft einzubringen. Viele Menschen arbeiten nicht aus einer Laune heraus in Teilzeit, sondern weil Betreuung, Pflege oder fehlende Infrastruktur ihnen gar keine andere Wahl lassen, mahnte die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin. «Wer mehr Arbeit will, muss die Bedingungen verbessern – nicht die Lebensrealität der Menschen in Frage stellen.»

Der Arbeitsmarktexperte Stefan Sell, Professor an der Hochschule Koblenz, sagte im Deutschlandfunk, es sei noch nie so viel gearbeitet worden wie zurzeit. Er bezweifelt, dass es eine nennenswerte Zahl an Lifestyle-Teilzeitbeschäftigten gibt. «Die Gruppe derjenigen, die es sich leisten können, nur Teilzeit zu arbeiten, die ist sehr, sehr gering, da reden wir vielleicht vom einstelligen Prozentbereich», sagte Sell.