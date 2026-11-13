In den Tiefen des Internets und Winkeln sozialer Netzwerke wird teils verbal gewütet - gegen einzelne Personen oder Gruppen. Was dagegen unternommen werden kann und was Linienbusse damit zu tun haben.

Mainz (dpa/lrs) – Wie heftig es im Netz zugehen kann, zeigt gerade ein Beispiel aus dem Westerwald: Das Herz-Jesu-Krankenhaus in Dernbach feiert in einem Facebook-Beitrag die Geburt des 500. Babys in diesem Jahr. Darunter wird teils rassistisch und menschenverachtend kommentiert. Ins Visier geraten die muslimische Familie des Neugeborenen und eine auf Ärztin auf einem Foto. Es ist ein Fall von vielen. In Rheinland-Pfalz wird nun auf Bussen auf das Thema aufmerksam gemacht. Es ist auch ein Aufruf zu Zivilcourage und Widerwort.

Um was geht es?

Vor allem um Hassposts in sozialen Medien. Richten können sich die gegen Personen, Personengruppen oder Institutionen, wie das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz erklärt – und gegen politische Haltungen, Einstellungen oder Engagements. Sie sind Ausdruck von Vorurteilen gegen eine Nationalität, ethnische Zugehörigkeit, Hautfarbe, Religion, Weltanschauung, einen sozialen Status, eine Behinderung oder Beeinträchtigung, gegen ein Geschlecht oder eine Identität, eine sexuelle Orientierung oder gegen das Äußere.

Die Kampagne «Contra Hass Rheinland-Pfalz» des Landes setzt sich neben anderen und in Kooperation mit zahlreichen Akteuren aus der Zivilgesellschaft dagegen ein. Sie betont: «Hass und Hetze haben viele Gesichter.» Gemein seien allen Formen Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen.

Wie groß ist das Phänomen?

Das ist wie bei anderen Delikten auch nicht einfach zu sagen. Nur ein recht kleiner Teil Vorfälle dürfte bekanntwerden. Anderes bleibt im Dunklen, wird etwa nie zur Anzeige gebracht. Das LKA zählt für 2025 insgesamt 364 Fälle von Hasspostings auf. 2022 waren es nur 78 gewesen. Seitdem schwanken die Zahlen: 2023 waren es 385 Fälle, 2024 dann 271.

Von den 364 Fällen aus dem Jahr 2025 bezogen sich laut LKA 157 auf Straftaten mit rechtsextremistischem oder sonstigem politischen rechtem Hintergrund. 161 Fälle ließen sich weder einem rechten Hintergrund, einem linken Hintergrund, einer religiösen Ideologie noch einer aus dem Ausland stammenden nicht religiösen Ideologie zuordnen. Dem LKA zufolge handelte es sich bei 137 der 364 Fälle um Volksverhetzung, 38 Propagandadelikte sowie sieben Fälle von Nötigung oder Bedrohung. Hinter den verbliebenen 182 Fällen steckten andere Straftaten.

Auch die repräsentative, bundesweite JIM-Studie (Jugend, Information, Medien) 2026, für die 1.200 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 19 Jahren zu ihrem Medienverhalten befragt wurden, greift das Thema auf. Ergebnis: 43 Prozent gaben an, im Monat vor der Befragung Hassbotschaften begegnet zu sein – gegenüber 2025 (47 Prozent) ein leichter Rückgang. 66 Prozent der Befragten (Vorjahr: 64) erlebten Beleidigungen anderer in Kommentaren.

In einer Studie im Auftrag der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen zu «Hate Speech» aus diesem Jahr heißt es, seit 2022 steige der Anteil der Befragten, denen «Hate Speech» sehr häufig oder häufig im Internet begegnet sei, kontinuierlich an. Unter 45-Jährige kämen damit deutlich häufiger in Berührung als über 59-Jährige, Frauen deutlich häufiger als Männer.

Was sagen Beratungsstellen?

Die rheinland-pfälzische Beratungsstelle SoliNet erlebt nach eigenen Angaben vor allem digitale Gewalt im Zusammenhang mit Partnerschaftsgewalt. Auch werde beleidigt, mit Mord, Gewalt oder Vergewaltigung gedroht, es gebe queerfeindliche Shitstorms oder «Doxxing» politischer Gegner – mit letzterem ist Identitätsdiebstahl oder Veröffentlichung privater oder sensibler Informationen über jemanden ohne dessen Zustimmung gemeint. Bei Jugendlichen spiele Cybermobbing oder Cybergrooming – sexuelle Kontakte mit Kindern oder Jugendlichen über das Internet – eine Rolle.

«Hate Speech trifft nicht alle gleich», erklärt Deborah Woldemichael, Teamleitung für die EU-Initiative klicksafe bei der Medienanstalt Rheinland-Pfalz. Das Phänomen richte sich vor allem gegen marginalisierte Gruppen. Es gehe um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die Personen wegen bestimmter Merkmale abwerte, einschüchtere oder ausgrenze. Hate Speech komme teils in eindeutiger Form vor, aber auch subtiler beziehungsweise getarnt als Humor in Memes oder durch Codes, die nur Insider kennen.

Was kann dagegen getan werden?

Anbieter und Gesetzgeber müssten strafbare Beleidigungen und Bedrohungen konsequenter verfolgen und löschen, sagt Woldemichael. «Schulen müssen präventiv aufklären und einen respektvollen Umgang miteinander sowie Medienkompetenz fördern.» Hasskommentare sollten konsequent gemeldet und nicht weiterverbreitet werden. Es müsse stärker Haltung und Zivilcourage gezeigt und Gegenrede geleistet werden. Der Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, Marc Jan Eumann, sagt, es müssten die zur Verantwortung gezogen werden, die mit solchen hasserfüllten Inhalten sehr viel Geld verdienten: «Die Social-Media-Anbieter.»

Die Polizei brauche bei der Suche nach Tätern Mithilfe aus der Bevölkerung, sagt Florian Buchheit vom Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern. Es sei wichtig, Screenshots zu machen und auch mal zu widersprechen, sagt er in Mainz bei der Vorstellung einer Kampagne gegen Hass und Hetze im Netz auf Linienbussen. Hinter dieser steht die Initiative «Contra Hass Rheinland-Pfalz» des Landes in Kooperation mit Akteuren aus der Zivilgesellschaft. Die Bus-Kampagne solle die Botschaft direkt zu den Menschen bringen, dass Betroffene nicht alleingelassen würden, betont Innenstaatssekretär Dirk Herber (CDU).